ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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SAFİR FRAGMAN
2 Ekim 2023, Pazartesi 20:00

Safir 5.Bölüm Fragmanı

"Başını göğsüme sakla sevgilim, Güzel saçlarında dolaşsın elim"

Feraye'nin kendisini abisi Ateş'le aldattığını zanneden Yaman, Feraye'ye hayatı zehir etmeye yemin eder. Yaman'ın ardı arkası kesilmeyen hamleleriyle Feraye iyice zor durumda kalır. Bu arada hızlı bir biçimde düğün hazırlıklarına başlanır. Ömer her şeyin adetlere uygun olmasını ister, önce kına olacaktır. Feraye'yi kabullenemeyen Gülfem'in ise bu işi bozmak için başka planları vardır. Bora cephesinde de sular durulmaz. Şüphelerinden kurtulamayan Vural oğluna gerçekte ne olduğunu öğrenebilmek için yeni bir adım atacaktır.

DEVAMI
Safir
SON BÖLÜMÜ İZLE 4. Bölüm Safir
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