Ceylan ve Ferhat'ın ilk karşılaşması...

A. Volkan Kocatürk'ün yönetmenliğini üstlendiği ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı dizi, Ceylan adlı güçlü bir kadının erkek egemen bir toplumda, kendi kimliğini bulma ve hayatını yeniden inşa etme mücadelesi anlatacak.

Yapımcı: Süreç Film

Yönetmen: A. Volkan Kocatürk

Oyuncular: Sümeyye Aydoğan (Ceylan), Burak Yörük (Ferhat), Celil Nalçakan (Atmaca Bekri), Melike Güner (Muteber), Cezmi Baskın (Veysi), Seda Türkmen (Dilara), Evrim Doğan (Fahriye), Gül Onat (Gülsima), Melisa Berberoğlu (Devrim), Hülya Aydın (Şükran), Hakan Atalay (Selim), Dilara Sümbül (Nur), Hasan Küçükçetin (Necmi), Taha Bora Elkoca (Cevahir), Doruk Günaydın (Yusuf), Murat Şahan (Emin), Hilmi Ahıska (Zafo), Soner Türker (Cengizhan), Duygu Kum (Şelale), Doğukan Çevik (Özgür).