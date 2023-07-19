Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa Finali ne zaman, nerede oynanacak? Süper Kupa maçı hangi kanalda?

2022-2023 sezonunun bitmesiyle birlikte heyecanla beklenen Türkiye Süper Kupa Finali ne zaman oynanacak? Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa Final maçı ne zaman, nerede oynanacak? Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek olan süper kupa finaline dair son dakika bilgileri...

Lig şampiyonu ile kupanın kazanını Türkiye Süper Kupa maçında karşı karşıya geliyor. 2022-2023 sezonunda ligi ilk sırada tamamlayan Galatasaray, kupada ipi göğüsleyen Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Süper Kupa final maçı ne zaman oynanacak? Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa finali atv ekranından canlı yayınlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirleyeceği bir günde oynanacak karşılaşmanın hangi statta oynanacağı henüz netlik kazanmadı. Dev derbiye dair tüm son dakika gelişmeleri atv.com.tr'de yer alırken gün ve saat bilgisi de TFF'nin resmi açıklamasının ardından futbolseverlerle paylaşılacak.

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe - Galatasaray maçı 18. Hafta

2023-2024 sezonunda tüm kupalara talip olan iki takımı karşı karşıya getirecek maç, heyecanla beklenirken Trendyol Süper Lig'de fikstür çekimi tamamlandı. Fikstür çekimine göre Fenerbahçe - Galatasaray maçı ligin 18. Haftası'nda oynanacak. Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki Fenerbahçe - Galatasaray maçı Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak.

En son FB - GS Süper Kupa Finali ne zaman oynandı?

50. kez düzenlenecek olan Süper Kupa Finali, Fenerbahçe ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek. İki ezeli rakip kupayı almak için sahaya çıkacak. Daha önce Süper Kupa'da 6 kez karşı karşıya gelen iki İstanbul ekibi, 7. kez kupa için mücadele edecek. İki ekip arasında oynanan Süper Kupa finallerinde hem Fenerbahçe hem Galatasaray üçer kez sahadan kupayla ayrıldı. Fenerbahçe ve Galatasaray son kez 2014 yılında kupa için mücadele ederken sahadan gülerek ayrılan taraf Fenerbahçe olmuştu.

Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa final maçına dair tüm son dakika gelişmeleri burada olacak. Dev derbi ne zaman oynanacak sorusunun kısa süre içinde TFF tarafından açıklanması bekleniyor.

Lig şampiyonu ile kupanın kazanını Türkiye Süper Kupa maçında karşı karşıya geliyor. 2022-2023 sezonunda ligi ilk sırada tamamlayan Galatasaray, kupada ipi göğüsleyen Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Süper Kupa final maçı ne zaman oynanacak? Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa finali atv ekranından canlı yayınlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirleyeceği bir günde oynanacak karşılaşmanın hangi statta oynanacağı henüz netlik kazanmadı. Dev derbiye dair tüm son dakika gelişmeleri atv.com.tr'de yer alırken gün ve saat bilgisi de TFF'nin resmi açıklamasının ardından futbolseverlerle paylaşılacak.

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe - Galatasaray maçı 18. Hafta

2023-2024 sezonunda tüm kupalara talip olan iki takımı karşı karşıya getirecek maç, heyecanla beklenirken Trendyol Süper Lig'de fikstür çekimi tamamlandı. Fikstür çekimine göre Fenerbahçe - Galatasaray maçı ligin 18. Haftası'nda oynanacak. Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki Fenerbahçe - Galatasaray maçı Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak.

En son FB - GS Süper Kupa Finali ne zaman oynandı?

50. kez düzenlenecek olan Süper Kupa Finali, Fenerbahçe ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek. İki ezeli rakip kupayı almak için sahaya çıkacak. Daha önce Süper Kupa'da 6 kez karşı karşıya gelen iki İstanbul ekibi, 7. kez kupa için mücadele edecek. İki ekip arasında oynanan Süper Kupa finallerinde hem Fenerbahçe hem Galatasaray üçer kez sahadan kupayla ayrıldı. Fenerbahçe ve Galatasaray son kez 2014 yılında kupa için mücadele ederken sahadan gülerek ayrılan taraf Fenerbahçe olmuştu.

Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa final maçına dair tüm son dakika gelişmeleri burada olacak. Dev derbi ne zaman oynanacak sorusunun kısa süre içinde TFF tarafından açıklanması bekleniyor.