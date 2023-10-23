Galatasaray - Fenerbahçe 2023 Süper Kupa Finali Suudi Arabistan’da! İşte kupaya dair tüm merak edilenler...

İstanbul'un iki devi kozlarını bu kez Suudi Arabistan'da paylaşacak! Galatasaray - Fenerbahçe Türkiye Süper Kupa final maçı ne zaman oynanacak? Riyad'da oynanacak maçla ilgili son dakika gelişmeleri neler? 2023 Süper Kupa Finali hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray - Fenerbahçe Türkiye Süper Kupa final maçının yeri, saati ve yayınlanacağı kanal belli oldu. Heyecanla beklenen ve Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek olan 2023 Türkiye Süper Kupa final maçı 30 Aralık Cumartesi 20.00'de Suudi Arabistan'da oynanacak. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın ev sahipliği yapacağı 2023 Süper Kupa Finali atv'den canlı yayınlanacak. Suudi Arabistan'da yaşanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin heyecanı atv'den tüm dünyaya ulaşacak. Türkiye Süper Kupa final maçı neden Suudi Arabistan'da oynanacak? Süper Kupa'yı hangi takım kaç kez kazandı? Daha önce yurt dışında Süper Kupa finali oynandı mı? İşte Türkiye Süper Kupa final maçına dair son haberler...

Süper Kupa daha önce yurt dışında oynandı mı?

Süper Lig şampiyonu ile Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibini karşı karşıya getiren Türkiye Süper Kupası, 2023 yılında muhteşem bir derbi maçla sahibini bulacak. Heyecan dolu maçların ardından Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray ile güçlü rakiplerini devirerek Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, kozlarını yılın son kupasında paylaşacak. 2023 yılının son kupası olma özelliğini de taşıyan Türkiye Süper Kupa final maçı, yurt dışında oynanacak ikinci maç olma özelliğini taşıyor. Daha önce Beşiktaş'ın Antalyaspor'u mağlup ederek kazandığı Süper Kupa mücadelesi Katar'da Ahmad Bin Ali Stadyumu'nda oynanmıştı. 5 Ocak 2021'de oynanan kupa finali, 2022 Dünya Kupası'nı düzenleyen Katar için önemli bir sınav olmuştu.

Fenerbahçe ve Galatasaray yurt dışında kaç kez karşılaştı?

Dünyanın sayılı rekabetlerinden biri olarak gösterilen İstanbul derbisi, uluslararası alanda da tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Heyecan dolu maçlarda tansiyon genelde yüksek olurken ebedi dostluktan da hiçbir zaman ödün verilmiyor. 20. yüzyılın başlarından bu yana dinmeyen tansiyona bugüne kadar Türkiye haricinde yalnızca Almanya ev sahipliği yapmıştı. Dört kez Almanya'nın çeşitli kentlerinden karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray, ilk kez Suudi Arabistan'da kupa için mücadele edecek. Al-Awwal Park Stadyumu'nda oynanacak maçın hakeminin kim olacağı henüz bilinmiyor.

2023 Türkiye Süper Kupa maçı neden Suudi Arabistan'da oynanacak?

Türkiye Süper Kupa final maçının neden Suudi Arabistan'da oynadığına yönelik en net açıklamalar Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'den geldi. Başkan Büyükekşi, "'Süper Kupa maçı neden Suudi Arabistan'da oynanacak' diyorlar. Biz önce kulüplerimizle konuştuk, istiyoruz dediler. Biz de bunun üzerine Suudi Arabistan ile görüşmelere başladık. Şu anda Suudi Arabistan'da maç yapmak sadece ekonomik değil imaj olarak da çok değerli. Neymar, Ronaldo ve birçok dünya yıldızı Suudi Arabistan'da oynuyor. Suudi Arabistan, İtalyanlar ve İspanyollar ile 5 yıllık anlaşma yapmış. Hakemimiz Halil Umut Meler de Suudi Arabistan'da maç yönetti. Suudi Arabistan 2034 FIFA Dünya Kupası'na aday oldu. Yüzde 90 alacaklar. Biz de desteğimizi açıkladık. Süper Kupa'yı Almanya'da yapmak istedik. Almanya, güvenlik gerekçesiyle iki Türk takımının maç yapmasına izin vermedi. İngiltere'de yapalım dedik, aynı durum... Hiçbir Avrupa ülkesi izin vermiyor. Azerbaycan, 'Gelin bizde yapın' diyor ancak orada da para yok. Suudi Arabistan 120 milyon dolar gibi paralar ödeyerek dünya yıldızlarını ülkesine transfer ediyor. Süper Kupa'yı Suudi Arabistan'da düzenlememiz Türk futbolunun marka değeri için faydalı olacak." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ve Galatasaray 7 günde 2 kez karşılaşacak

2023 - 2024 sezonunun başından itibaren önemli yıldızları bir araya toplayarak muhteşem performanslar ortaya koyan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın fikstürü de dikkat çekiyor. Yılın son derbisi ve kupası olma ünvanını taşımaya hazırlanan Süper Kupa Finali öncesinde ligde de karşılaşacak olan iki takım, arka arkaya derbi heyecanı yaşatacak. 7 günde 2 derbi heyecanı yaşatacak olan ezeli rakipkler, bu maçlardan gülerek ayrılan taraf olmak için yoğun bir çaba harcayacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek olan 2023 Süper Kupa Finali, 30 Aralık Cumartesi 20.00'de atv'de!

Süper Kupa'da Fenerbahçe - Galatasaray derbisini 30 Aralık Cumartesi 20.00'den itibaren atv canlı yayın aracılığıyla takip edebilirsiniz.

Galatasaray - Fenerbahçe Türkiye Süper Kupa final maçının yeri, saati ve yayınlanacağı kanal belli oldu. Heyecanla beklenen ve Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek olan 2023 Türkiye Süper Kupa final maçı 30 Aralık Cumartesi 20.00'de Suudi Arabistan'da oynanacak. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın ev sahipliği yapacağı 2023 Süper Kupa Finali atv'den canlı yayınlanacak. Suudi Arabistan'da yaşanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin heyecanı atv'den tüm dünyaya ulaşacak. Türkiye Süper Kupa final maçı neden Suudi Arabistan'da oynanacak? Süper Kupa'yı hangi takım kaç kez kazandı? Daha önce yurt dışında Süper Kupa finali oynandı mı? İşte Türkiye Süper Kupa final maçına dair son haberler...

Süper Kupa daha önce yurt dışında oynandı mı?

Süper Lig şampiyonu ile Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibini karşı karşıya getiren Türkiye Süper Kupası, 2023 yılında muhteşem bir derbi maçla sahibini bulacak. Heyecan dolu maçların ardından Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray ile güçlü rakiplerini devirerek Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, kozlarını yılın son kupasında paylaşacak. 2023 yılının son kupası olma özelliğini de taşıyan Türkiye Süper Kupa final maçı, yurt dışında oynanacak ikinci maç olma özelliğini taşıyor. Daha önce Beşiktaş'ın Antalyaspor'u mağlup ederek kazandığı Süper Kupa mücadelesi Katar'da Ahmad Bin Ali Stadyumu'nda oynanmıştı. 5 Ocak 2021'de oynanan kupa finali, 2022 Dünya Kupası'nı düzenleyen Katar için önemli bir sınav olmuştu.

Fenerbahçe ve Galatasaray yurt dışında kaç kez karşılaştı?

Dünyanın sayılı rekabetlerinden biri olarak gösterilen İstanbul derbisi, uluslararası alanda da tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Heyecan dolu maçlarda tansiyon genelde yüksek olurken ebedi dostluktan da hiçbir zaman ödün verilmiyor. 20. yüzyılın başlarından bu yana dinmeyen tansiyona bugüne kadar Türkiye haricinde yalnızca Almanya ev sahipliği yapmıştı. Dört kez Almanya'nın çeşitli kentlerinden karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray, ilk kez Suudi Arabistan'da kupa için mücadele edecek. Al-Awwal Park Stadyumu'nda oynanacak maçın hakeminin kim olacağı henüz bilinmiyor.

2023 Türkiye Süper Kupa maçı neden Suudi Arabistan'da oynanacak?

Türkiye Süper Kupa final maçının neden Suudi Arabistan'da oynadığına yönelik en net açıklamalar Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'den geldi. Başkan Büyükekşi, "'Süper Kupa maçı neden Suudi Arabistan'da oynanacak' diyorlar. Biz önce kulüplerimizle konuştuk, istiyoruz dediler. Biz de bunun üzerine Suudi Arabistan ile görüşmelere başladık. Şu anda Suudi Arabistan'da maç yapmak sadece ekonomik değil imaj olarak da çok değerli. Neymar, Ronaldo ve birçok dünya yıldızı Suudi Arabistan'da oynuyor. Suudi Arabistan, İtalyanlar ve İspanyollar ile 5 yıllık anlaşma yapmış. Hakemimiz Halil Umut Meler de Suudi Arabistan'da maç yönetti. Suudi Arabistan 2034 FIFA Dünya Kupası'na aday oldu. Yüzde 90 alacaklar. Biz de desteğimizi açıkladık. Süper Kupa'yı Almanya'da yapmak istedik. Almanya, güvenlik gerekçesiyle iki Türk takımının maç yapmasına izin vermedi. İngiltere'de yapalım dedik, aynı durum... Hiçbir Avrupa ülkesi izin vermiyor. Azerbaycan, 'Gelin bizde yapın' diyor ancak orada da para yok. Suudi Arabistan 120 milyon dolar gibi paralar ödeyerek dünya yıldızlarını ülkesine transfer ediyor. Süper Kupa'yı Suudi Arabistan'da düzenlememiz Türk futbolunun marka değeri için faydalı olacak." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ve Galatasaray 7 günde 2 kez karşılaşacak

2023 - 2024 sezonunun başından itibaren önemli yıldızları bir araya toplayarak muhteşem performanslar ortaya koyan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın fikstürü de dikkat çekiyor. Yılın son derbisi ve kupası olma ünvanını taşımaya hazırlanan Süper Kupa Finali öncesinde ligde de karşılaşacak olan iki takım, arka arkaya derbi heyecanı yaşatacak. 7 günde 2 derbi heyecanı yaşatacak olan ezeli rakipkler, bu maçlardan gülerek ayrılan taraf olmak için yoğun bir çaba harcayacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek olan 2023 Süper Kupa Finali, 30 Aralık Cumartesi 20.00'de atv'de!

Süper Kupa'da Fenerbahçe - Galatasaray derbisini 30 Aralık Cumartesi 20.00'den itibaren atv canlı yayın aracılığıyla takip edebilirsiniz.