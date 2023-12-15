Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin biletleri satışta!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı kararla ilk kez Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa final maçı için geri sayım başladı. 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak karşılaşmanın biletleri satışta!

2023 Süper Kupa finali Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiriyor. İstanbul'un devleri Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak mücadele öncesi ligde ve Avrupa'da yoluna devam ediyor. Riyad'daki Al-Awwal Park'ta 29 Aralık Cuma günü oynanacak karşılaşma öncesi bilet satın almak isteyenler online kanallardan biletlerini temin etmeye başladı.

Dev derbi öncesi TFF'den yapılan bilet açıklaması şöyle;

2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında, 29 Aralık 2023 Cuma günü TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının genel bilet satışları başlamıştır.



Biletler webook.com internet sitesinden satın alınabilecektir. webook.com internet sitesi dışında farklı mecralardan alınan biletler hususunda sorumluluk kabul edilmeyecektir.

Fenerbahçe ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek olan 2023 Süper Kupa final maçı 29 Aralık Cuma 20.45'te canlı yayınla atv'de!

2023 Süper Kupa finali Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiriyor. İstanbul'un devleri Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak mücadele öncesi ligde ve Avrupa'da yoluna devam ediyor. Riyad'daki Al-Awwal Park'ta 29 Aralık Cuma günü oynanacak karşılaşma öncesi bilet satın almak isteyenler online kanallardan biletlerini temin etmeye başladı.

Dev derbi öncesi TFF'den yapılan bilet açıklaması şöyle;

2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında, 29 Aralık 2023 Cuma günü TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının genel bilet satışları başlamıştır.



Biletler webook.com internet sitesinden satın alınabilecektir. webook.com internet sitesi dışında farklı mecralardan alınan biletler hususunda sorumluluk kabul edilmeyecektir.

Fenerbahçe ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek olan 2023 Süper Kupa final maçı 29 Aralık Cuma 20.45'te canlı yayınla atv'de!