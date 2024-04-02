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HABERLER Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı atv'de

Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı atv'de

GİRİŞ TARİHİ: 02.04.2024, 15:25
Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı atv’de

Dev maç atv'den canlı yayınlanacak

Ezeli rekabette heyecan devam ediyor. Milyonları ekran başına kilitleyen Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin büyük heyecanı Şanlıurfa'dan tüm dünyaya yayılacak. Dünyanın sayılı derbileri arasında gösterilen Galatasaray-Fenerbahçe maçı kupaya uzanmak isteyen ezeli rakipleri karşı karşıya getirecek. Dev maç 7 Nisan Pazar 21.30'dan itibaren atv'den naklen yayınlanacak.

Galatasaray ve Fenerbahçe hem ligde hem kupada yarışıyor

2022-2023 sezonunu ligde şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek olan Turkcell Süper Kupa final maçına sayılı günler kaldı. Trendyol Süper Lig'de sezonun hemen hemen yarısına gelinirken Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki büyük rekabet devam ediyor. Puan puana devam eden yarışta rakiplerinin önünde ilk 2 sırayı paylaşan ezeli rakipler, kozlarını Süper Kupa finalinde paylaşmaya hazırlanıyor.

Süper Kupa tarihinin en çok kupa kaldıran takımı olan Galatasaray, ünvanını koruyarak rakipleriyle arasındaki farkı açmak istiyor. Uzun süren kupa hasretini 2023 yılında Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak dindiren Fenerbahçe ise lig maratonuna moralli devam etmek için kupaya uzanma amacında.

2023 Turkcell Süper Kupa maçını kim kazanacak? İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si mi, Okak Buruk'un Galatasaray'ı mı kupaya uzanacak? Tüm soruların yanıtı Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak maçın ardından belli olacak. Süper Kupa maçı Pazar 21.30'da atv'de!

Ezeli rekabette heyecan uluslararası arenaya taşınıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin büyük heyecanı Şanlıurfa'dan tüm dünyaya yayılacak. Dünyanın sayılı derbileri arasında gösterilen Galatasaray-Fenerbahçe maçı kupaya uzanmak isteyen ezeli rakipleri karşı karşıya getirecek. Dev maç 7 Nisan Pazar 21.30'dan itibaren atv'den naklen yayınlanacak.

Ezeli rekabette heyecan devam ediyor. Milyonları ekran başına kilitleyen Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin büyük heyecanı Şanlıurfa'dan tüm dünyaya yayılacak. Dünyanın sayılı derbileri arasında gösterilen Galatasaray-Fenerbahçe maçı kupaya uzanmak isteyen ezeli rakipleri karşı karşıya getirecek. Dev maç 7 Nisan Pazar 21.30'dan itibaren atv'den naklen yayınlanacak.

Galatasaray ve Fenerbahçe hem ligde hem kupada yarışıyor

2022-2023 sezonunu ligde şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek olan Turkcell Süper Kupa final maçına sayılı günler kaldı. Trendyol Süper Lig'de sezonun hemen hemen yarısına gelinirken Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki büyük rekabet devam ediyor. Puan puana devam eden yarışta rakiplerinin önünde ilk 2 sırayı paylaşan ezeli rakipler, kozlarını Süper Kupa finalinde paylaşmaya hazırlanıyor.

Süper Kupa tarihinin en çok kupa kaldıran takımı olan Galatasaray, ünvanını koruyarak rakipleriyle arasındaki farkı açmak istiyor. Uzun süren kupa hasretini 2023 yılında Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak dindiren Fenerbahçe ise lig maratonuna moralli devam etmek için kupaya uzanma amacında.

2023 Turkcell Süper Kupa maçını kim kazanacak? İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si mi, Okak Buruk'un Galatasaray'ı mı kupaya uzanacak? Tüm soruların yanıtı Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak maçın ardından belli olacak. Süper Kupa maçı Pazar 21.30'da atv'de!

Ezeli rekabette heyecan uluslararası arenaya taşınıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin büyük heyecanı Şanlıurfa'dan tüm dünyaya yayılacak. Dünyanın sayılı derbileri arasında gösterilen Galatasaray-Fenerbahçe maçı kupaya uzanmak isteyen ezeli rakipleri karşı karşıya getirecek. Dev maç 7 Nisan Pazar 21.30'dan itibaren atv'den naklen yayınlanacak.

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