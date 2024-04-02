Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman? Süper Kupa maçı hangi kanalda?

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin merakla beklenen Süper Kupa final maçına sayılı günler kaldı. Bu esnada, “Süper Kupa ne zaman oynanacak? Süper Kupa hangi kanalda?” soruları gündeme geldi. İşte, Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı hakkında merak edilenler…

Futbol tarihine damga vuran iki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe Süper Kupa final maçında karşı karşıya gelecek. Seyirciler, 2022-2023 sezonunda şampiyon olan Galatasaray ve Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe'nin kıyasıya mücadelesine tanık olacak.

Süper Kupa finali ne zaman?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında gerçekleşecek olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının daha önce Suudi Arabistan'da oynanması planlanan maç ertelenmişti. Ertelenen Süper Kupa maçı 7 Nisan'da oynanacak. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak maçta kupa sahibini bulacak.

Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı saat kaçta? Süper Kupa maçı hangi kanalda?

Merakla beklenen Galatasaray - Fenerbahçe maçı 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da oynanacak ve atv ekranlarında naklen yayınlanacak. Futbolseverleri ekrana kilitleyecek olan Süper Kupa mücadelesi atv'den canlı olarak izlenebilecek.

Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa final maçı 7 Nisan Pazar günü 21.30'da atv'de…

Futbol tarihine damga vuran iki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe Süper Kupa final maçında karşı karşıya gelecek. Seyirciler, 2022-2023 sezonunda şampiyon olan Galatasaray ve Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe'nin kıyasıya mücadelesine tanık olacak.

Süper Kupa finali ne zaman?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında gerçekleşecek olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının daha önce Suudi Arabistan'da oynanması planlanan maç ertelenmişti. Ertelenen Süper Kupa maçı 7 Nisan'da oynanacak. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak maçta kupa sahibini bulacak.

Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı saat kaçta? Süper Kupa maçı hangi kanalda?

Merakla beklenen Galatasaray - Fenerbahçe maçı 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da oynanacak ve atv ekranlarında naklen yayınlanacak. Futbolseverleri ekrana kilitleyecek olan Süper Kupa mücadelesi atv'den canlı olarak izlenebilecek.

Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa final maçı 7 Nisan Pazar günü 21.30'da atv'de…