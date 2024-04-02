Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa ne zamana ertelendi? Süper Kupa hangi kanalda yayınlanacak?

Binlerce taraftarın heyecanla beklediği ertelenen Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçının oynanmasına sayılı günler kaldı.
Süper Kupa finali ne zamana ertelendi?
Sporseverlerin merakla beklediği Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa final maçının Riyad'da bulunan Al-Awwal Park Stadyumu'nda 29 Aralık'ta oynanması planlanıyordu. Ancak maç ertelendi. Ertelenen Galatasaray - Fenerbahçe maçının ne zaman oynanacağı merak konusu oldu.
Sporseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final müsabakası 7 Nisan Pazar günü 21.30'da oynanacak.
Süper Kupa final maçı hangi kanalda?
Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak Süper Kupa maçı, atv ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak. Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa final maçı 7 Nisan Pazar günü 21.30'da atv'de…
Binlerce taraftarın heyecanla beklediği ertelenen Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçının oynanmasına sayılı günler kaldı.
Süper Kupa finali ne zamana ertelendi?
Sporseverlerin merakla beklediği Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa final maçının Riyad'da bulunan Al-Awwal Park Stadyumu'nda 29 Aralık'ta oynanması planlanıyordu. Ancak maç ertelendi. Ertelenen Galatasaray - Fenerbahçe maçının ne zaman oynanacağı merak konusu oldu.
Sporseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final müsabakası 7 Nisan Pazar günü 21.30'da oynanacak.
Süper Kupa final maçı hangi kanalda?
Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak Süper Kupa maçı, atv ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak. Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa final maçı 7 Nisan Pazar günü 21.30'da atv'de…