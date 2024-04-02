Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa ne zamana ertelendi? Süper Kupa hangi kanalda yayınlanacak?

İki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Kupa için yarışacak. Ertelenen Süper Kupa’nın ne zaman oynanacağı ve hangi kanal tarafından yayınlanacağı haberimizde…

Binlerce taraftarın heyecanla beklediği ertelenen Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçının oynanmasına sayılı günler kaldı.

Süper Kupa finali ne zamana ertelendi?

Sporseverlerin merakla beklediği Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa final maçının Riyad'da bulunan Al-Awwal Park Stadyumu'nda 29 Aralık'ta oynanması planlanıyordu. Ancak maç ertelendi. Ertelenen Galatasaray - Fenerbahçe maçının ne zaman oynanacağı merak konusu oldu.

Sporseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final müsabakası 7 Nisan Pazar günü 21.30'da oynanacak.

Süper Kupa final maçı hangi kanalda?

Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak Süper Kupa maçı, atv ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak. Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa final maçı 7 Nisan Pazar günü 21.30'da atv'de…

Binlerce taraftarın heyecanla beklediği ertelenen Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçının oynanmasına sayılı günler kaldı.

Süper Kupa finali ne zamana ertelendi?

Sporseverlerin merakla beklediği Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa final maçının Riyad'da bulunan Al-Awwal Park Stadyumu'nda 29 Aralık'ta oynanması planlanıyordu. Ancak maç ertelendi. Ertelenen Galatasaray - Fenerbahçe maçının ne zaman oynanacağı merak konusu oldu.

Sporseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final müsabakası 7 Nisan Pazar günü 21.30'da oynanacak.

Süper Kupa final maçı hangi kanalda?

Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak Süper Kupa maçı, atv ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak. Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa final maçı 7 Nisan Pazar günü 21.30'da atv'de…