Süper Kupa’nın hakemi belli oldu

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan Pazar günü oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa maçınının hakemi belli oldu. Detaylar haberimizde…

İki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Kupa final maçında karşı karşıya gelecek. 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da atv ekranlarından naklen yayınlanacak maç, Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak.

Süper Kupa maçının hakemi kim?

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında gerçekleşecek kıyasıya mücadelenin sonunda kupa sahibini bulacak. Futbolseverleri ekrana kilitleyecek olan maç hakkında merak edilenlerden biri de Süper Kupa hakeminin kim olacağıydı. Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçının hakemi Volkan Bayarslan olacak. Volkan Bayarslan'ın yardımcıları Serkan Ok ve Serkan Olguncan olurken karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Burak Şeker üstlenecek.

7 Nisan Pazar günü 21.30'da atv'den naklen yayınlanacak Süper Kupa finalini hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

İki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Kupa final maçında karşı karşıya gelecek. 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da atv ekranlarından naklen yayınlanacak maç, Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak.

Süper Kupa maçının hakemi kim?

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında gerçekleşecek kıyasıya mücadelenin sonunda kupa sahibini bulacak. Futbolseverleri ekrana kilitleyecek olan maç hakkında merak edilenlerden biri de Süper Kupa hakeminin kim olacağıydı. Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçının hakemi Volkan Bayarslan olacak. Volkan Bayarslan'ın yardımcıları Serkan Ok ve Serkan Olguncan olurken karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Burak Şeker üstlenecek.

7 Nisan Pazar günü 21.30'da atv'den naklen yayınlanacak Süper Kupa finalini hakem Volkan Bayarslan yönetecek.