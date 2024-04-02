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HABERLER Süper Kupa final maçı ne zaman? Süper Kupa maç biletleri satışta mı?

Süper Kupa final maçı ne zaman? Süper Kupa maç biletleri satışta mı?

GİRİŞ TARİHİ: 02.04.2024, 16:03 GÜNCELLEME TARİHİ: 02 Nisan 2024 Salı, 16:10
Süper Kupa final maçı ne zaman? Süper Kupa maç biletleri satışta mı?

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa final maçına dair detaylar…

Binlerce taraftarın merakla beklediği Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı 7 Nisan Pazar günü oynanacak. İki ezeli rakip, Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Süper Kupa final maçı ne zaman?

7 Nisan Pazar günü 21.30'da gerçekleşecek Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa mücadele, atv'den naklen yayınlanacak. Sporseverlerin atv ekranlarından izleyeceği mücadele sonucu kupa sahibini bulacak.

Süper Kupa maç biletleri ne kadar?

Süper Kupa bilet fiyatları da merak edilenler arasındaydı. Süper Kupa biletlerinin genel satışı, 30 Mart Cumartesi günü saat 14.00'te başladı. Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa bilet fiyatları bin ile iki bin arasında değişiklik göstermekte.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak maçı güney kale arkasından izlemek isteyenler bin TL, maraton tribünü ve numaralı tribünden seyredecekler iki bin TL ödeyecek.

Merakla beklenen Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa final maçı 7 Nisan Pazar günü 21.30'da atv'de…

Binlerce taraftarın merakla beklediği Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı 7 Nisan Pazar günü oynanacak. İki ezeli rakip, Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Süper Kupa final maçı ne zaman?

7 Nisan Pazar günü 21.30'da gerçekleşecek Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa mücadele, atv'den naklen yayınlanacak. Sporseverlerin atv ekranlarından izleyeceği mücadele sonucu kupa sahibini bulacak.

Süper Kupa maç biletleri ne kadar?

Süper Kupa bilet fiyatları da merak edilenler arasındaydı. Süper Kupa biletlerinin genel satışı, 30 Mart Cumartesi günü saat 14.00'te başladı. Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa bilet fiyatları bin ile iki bin arasında değişiklik göstermekte.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak maçı güney kale arkasından izlemek isteyenler bin TL, maraton tribünü ve numaralı tribünden seyredecekler iki bin TL ödeyecek.

Merakla beklenen Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa final maçı 7 Nisan Pazar günü 21.30'da atv'de…

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