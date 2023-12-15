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Süper Kupa'nın biletleri satışa çıktı mı?

GİRİŞ TARİHİ: 15.12.2023, 16:11
Süper Kupa’nın biletleri satışa çıktı mı?

Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa'da karşı karşıya geliyor. İki ezeli rakibin mücadelesine ev sahipliği yapacak olan ülke belli oldu. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park'ya oynanacak karşılaşma, 29 Aralık Cuma saat 20.45'de başlayacak. Galatasaray - Fenerbahçe 2023 Süper Kupa Final maçı atv ekranından canlı yayınlanacak.

Maçın bilteleri ise Aralık ayının ilk haftası itibariyle satışa çıktı. Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa'da karşı karşıya geliyor. İki ezeli rakibin mücadelesine ev sahipliği yapacak olan ülke belli oldu. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park'ya oynanacak karşılaşma, 29 Aralık Cuma saat 20.45'de başlayacak. Galatasaray - Fenerbahçe 2023 Süper Kupa Final maçı atv ekranından canlı yayınlanacak.

Maçın bilteleri ise Aralık ayının ilk haftası itibariyle satışa çıktı.
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