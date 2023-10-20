Süper Kupa’nın tarihi belli oldu

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında gerçekleşecek olan olan Süper Kupa Finali 29 Aralık'ta...

Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa'da karşı karşıya geliyor. İki ezeli rakibin mücadelesine ev sahipliği yapacak olan ülke belli oldu. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park'ya oynanacak karşılaşma, 29 Aralık Cuma saat 20.45'de başlayacak. Galatasaray - Fenerbahçe 2023 Süper Kupa Final maçı atv ekranından canlı yayınlanacak.

TFF açıkladı: "Süper Kupa Suudi Arabistan'da!"

Türkiye Futbol Federasyonu konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa maçı kulüplerimizin bilgisi dahilinde, 39 Aralık Cuma saat 20.45'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacaktır."

Türkiye Süper Kupa tarihinin ve oynanacağı yerin açıklamasıyla birlikte heyecan arttı. 2010 yılında Spor Toto Dostluk Kupası kapsamında Almanya'da karşı karşıya gelen iki ezeli rakip, bir kez daha yurt dışında kozlarını paylaşacak. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak maç atv'den canlı yayınlanacak

Son dönemde futbola yaptığı yatırımla iddiasını gösteren Suudi Arabistan, 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapabilmek için de yoğun çaba gösteriyor. 2030 öncesinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan karşılaşmayı önemli bir fırsat olarak gören Suudi Arabistan, Süper Kupa Finali için hazırlıklarını sürdürüyor.

Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa'da karşı karşıya geliyor. İki ezeli rakibin mücadelesine ev sahipliği yapacak olan ülke belli oldu. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park'ya oynanacak karşılaşma, 29 Aralık Cuma saat 20.45'de başlayacak. Galatasaray - Fenerbahçe 2023 Süper Kupa Final maçı atv ekranından canlı yayınlanacak.

TFF açıkladı: "Süper Kupa Suudi Arabistan'da!"

Türkiye Futbol Federasyonu konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa maçı kulüplerimizin bilgisi dahilinde, 39 Aralık Cuma saat 20.45'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacaktır."

Türkiye Süper Kupa tarihinin ve oynanacağı yerin açıklamasıyla birlikte heyecan arttı. 2010 yılında Spor Toto Dostluk Kupası kapsamında Almanya'da karşı karşıya gelen iki ezeli rakip, bir kez daha yurt dışında kozlarını paylaşacak. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak maç atv'den canlı yayınlanacak

Son dönemde futbola yaptığı yatırımla iddiasını gösteren Suudi Arabistan, 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapabilmek için de yoğun çaba gösteriyor. 2030 öncesinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan karşılaşmayı önemli bir fırsat olarak gören Suudi Arabistan, Süper Kupa Finali için hazırlıklarını sürdürüyor.