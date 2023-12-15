Yıl yıl Süper Kupa maçları! İşte atv’de yayınlanan Süper Kupa maç özetleri!

Süper Kupa'da Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi öncesi Süper Kupa tarihi de merak konusu oldu. 'Süper Kupa'yı kazanan takımlar hangileri, hangi yıl hangi takımlar Süper Kupa'da karşılaştı' gibi birçok soru gündeme otururken geçmiş yıllarda oynanan Süper Kupa maç özetleri de merak konusu oldu. atv ekranında izleyicisiyle buluşan maç özetlerini hemen izleyebilirsiniz.
İşte yıllara göre Süper Kupa maç özetleri;
2012 Süper Kupa maç özeti | Galatasaray 3-2 Fenerbahçe
2013 Süper Kupa maç özeti | Galatasaray 1-0 Fenerbahçe
2014 Süper Kupa maç özeti | Fenerbahçe 3-2 Galatasaray
2015 Süper Kupa maç özeti | Galatasaray 1-0 Bursaspor
2016 Süper Kupa maç özeti | Beşiktaş 1-4 Galatasaray
2017 Süper Kupa maç özeti | Beşiktaş 1-2 Atiker Konyaspor
2018 Süper Kupa maç özeti | Akhisarspor 5-4 Galatasaray
2019 Süper Kupa maç özeti | Akhisarspor 0-1 Galatasaray
2020 Süper Kupa maç özeti | Medipol Başakşehir 1-2 Trabzonspor
2021 Süper Kupa maç özeti | Beşiktaş 4-2 FTA Antalyaspor
Süper Kupa'da Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi öncesi Süper Kupa tarihi de merak konusu oldu. 'Süper Kupa'yı kazanan takımlar hangileri, hangi yıl hangi takımlar Süper Kupa'da karşılaştı' gibi birçok soru gündeme otururken geçmiş yıllarda oynanan Süper Kupa maç özetleri de merak konusu oldu. atv ekranında izleyicisiyle buluşan maç özetlerini hemen izleyebilirsiniz.
İşte yıllara göre Süper Kupa maç özetleri;
2012 Süper Kupa maç özeti | Galatasaray 3-2 Fenerbahçe
2013 Süper Kupa maç özeti | Galatasaray 1-0 Fenerbahçe
2014 Süper Kupa maç özeti | Fenerbahçe 3-2 Galatasaray
2015 Süper Kupa maç özeti | Galatasaray 1-0 Bursaspor
2016 Süper Kupa maç özeti | Beşiktaş 1-4 Galatasaray
2017 Süper Kupa maç özeti | Beşiktaş 1-2 Atiker Konyaspor
2018 Süper Kupa maç özeti | Akhisarspor 5-4 Galatasaray
2019 Süper Kupa maç özeti | Akhisarspor 0-1 Galatasaray
2020 Süper Kupa maç özeti | Medipol Başakşehir 1-2 Trabzonspor
2021 Süper Kupa maç özeti | Beşiktaş 4-2 FTA Antalyaspor