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HABERLER Yıl yıl Süper Kupa maçları! İşte atv'de yayınlanan Süper Kupa maç özetleri!

Yıl yıl Süper Kupa maçları! İşte atv'de yayınlanan Süper Kupa maç özetleri!

GİRİŞ TARİHİ: 15.12.2023, 17:04
Yıl yıl Süper Kupa maçları! İşte atv’de yayınlanan Süper Kupa maç özetleri!

Süper Kupa heyecanı atv ekranında yaşanmaya devam ediyor. Büyük heyecana sahne olan maçlara bir yenisi 2023 Süper Kupa'da eklenecekken geçmiş yıllara damga vuran süper maçların özetleri burada!

Süper Kupa'da Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi öncesi Süper Kupa tarihi de merak konusu oldu. 'Süper Kupa'yı kazanan takımlar hangileri, hangi yıl hangi takımlar Süper Kupa'da karşılaştı' gibi birçok soru gündeme otururken geçmiş yıllarda oynanan Süper Kupa maç özetleri de merak konusu oldu. atv ekranında izleyicisiyle buluşan maç özetlerini hemen izleyebilirsiniz.

İşte yıllara göre Süper Kupa maç özetleri;

2012 Süper Kupa maç özeti | Galatasaray 3-2 Fenerbahçe

2012 Galatasaray-Fenerbahçe maç özetini İzlemek için hemen tıkla!

2013 Süper Kupa maç özeti | Galatasaray 1-0 Fenerbahçe

2013 Galatasaray-Fenerbahçe maç özetini İzlemek için hemen tıkla!

2014 Süper Kupa maç özeti | Fenerbahçe 3-2 Galatasaray

2014 Fenerbahçe-Galatasaray maç özetini İzlemek için hemen tıkla!

2015 Süper Kupa maç özeti | Galatasaray 1-0 Bursaspor

2015 Galatasaray-Bursaspor maç özetini İzlemek için hemen tıkla!

2016 Süper Kupa maç özeti | Beşiktaş 1-4 Galatasaray

2016 Beşiktaş-Galatasaray maç özetini İzlemek için hemen tıkla!

2017 Süper Kupa maç özeti | Beşiktaş 1-2 Atiker Konyaspor

2017 Beşiktaş-Konyaspor maç özetini İzlemek için hemen tıkla!

2018 Süper Kupa maç özeti | Akhisarspor 5-4 Galatasaray

2018 Akhisarspor-Galatasaray maç özetini İzlemek için hemen tıkla!

2019 Süper Kupa maç özeti | Akhisarspor 0-1 Galatasaray

2019 Akhisarspor-Galatasaray maç özetini İzlemek için hemen tıkla!

2020 Süper Kupa maç özeti | Medipol Başakşehir 1-2 Trabzonspor

2020 Başakşehir-Trabzonspor maç özetini İzlemek için hemen tıkla!

2021 Süper Kupa maç özeti | Beşiktaş 4-2 FTA Antalyaspor

2021 Beşiktaş-Antalyaspor maç özetini İzlemek için hemen tıkla!

Süper Kupa'da Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi öncesi Süper Kupa tarihi de merak konusu oldu. 'Süper Kupa'yı kazanan takımlar hangileri, hangi yıl hangi takımlar Süper Kupa'da karşılaştı' gibi birçok soru gündeme otururken geçmiş yıllarda oynanan Süper Kupa maç özetleri de merak konusu oldu. atv ekranında izleyicisiyle buluşan maç özetlerini hemen izleyebilirsiniz.

İşte yıllara göre Süper Kupa maç özetleri;

2012 Süper Kupa maç özeti | Galatasaray 3-2 Fenerbahçe

2012 Galatasaray-Fenerbahçe maç özetini İzlemek için hemen tıkla!

2013 Süper Kupa maç özeti | Galatasaray 1-0 Fenerbahçe

2013 Galatasaray-Fenerbahçe maç özetini İzlemek için hemen tıkla!

2014 Süper Kupa maç özeti | Fenerbahçe 3-2 Galatasaray

2014 Fenerbahçe-Galatasaray maç özetini İzlemek için hemen tıkla!

2015 Süper Kupa maç özeti | Galatasaray 1-0 Bursaspor

2015 Galatasaray-Bursaspor maç özetini İzlemek için hemen tıkla!

2016 Süper Kupa maç özeti | Beşiktaş 1-4 Galatasaray

2016 Beşiktaş-Galatasaray maç özetini İzlemek için hemen tıkla!

2017 Süper Kupa maç özeti | Beşiktaş 1-2 Atiker Konyaspor

2017 Beşiktaş-Konyaspor maç özetini İzlemek için hemen tıkla!

2018 Süper Kupa maç özeti | Akhisarspor 5-4 Galatasaray

2018 Akhisarspor-Galatasaray maç özetini İzlemek için hemen tıkla!

2019 Süper Kupa maç özeti | Akhisarspor 0-1 Galatasaray

2019 Akhisarspor-Galatasaray maç özetini İzlemek için hemen tıkla!

2020 Süper Kupa maç özeti | Medipol Başakşehir 1-2 Trabzonspor

2020 Başakşehir-Trabzonspor maç özetini İzlemek için hemen tıkla!

2021 Süper Kupa maç özeti | Beşiktaş 4-2 FTA Antalyaspor

2021 Beşiktaş-Antalyaspor maç özetini İzlemek için hemen tıkla!

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