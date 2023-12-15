Yıl yıl Süper Kupa maçları! İşte atv’de yayınlanan Süper Kupa maç özetleri!

Süper Kupa heyecanı atv ekranında yaşanmaya devam ediyor. Büyük heyecana sahne olan maçlara bir yenisi 2023 Süper Kupa'da eklenecekken geçmiş yıllara damga vuran süper maçların özetleri burada!

Süper Kupa'da Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi öncesi Süper Kupa tarihi de merak konusu oldu. 'Süper Kupa'yı kazanan takımlar hangileri, hangi yıl hangi takımlar Süper Kupa'da karşılaştı' gibi birçok soru gündeme otururken geçmiş yıllarda oynanan Süper Kupa maç özetleri de merak konusu oldu. atv ekranında izleyicisiyle buluşan maç özetlerini hemen izleyebilirsiniz.

İşte yıllara göre Süper Kupa maç özetleri;

2012 Süper Kupa maç özeti | Galatasaray 3-2 Fenerbahçe

2013 Süper Kupa maç özeti | Galatasaray 1-0 Fenerbahçe

2014 Süper Kupa maç özeti | Fenerbahçe 3-2 Galatasaray

2015 Süper Kupa maç özeti | Galatasaray 1-0 Bursaspor

2016 Süper Kupa maç özeti | Beşiktaş 1-4 Galatasaray

2017 Süper Kupa maç özeti | Beşiktaş 1-2 Atiker Konyaspor

2018 Süper Kupa maç özeti | Akhisarspor 5-4 Galatasaray

2019 Süper Kupa maç özeti | Akhisarspor 0-1 Galatasaray

2020 Süper Kupa maç özeti | Medipol Başakşehir 1-2 Trabzonspor

2021 Süper Kupa maç özeti | Beşiktaş 4-2 FTA Antalyaspor

Süper Kupa'da Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi öncesi Süper Kupa tarihi de merak konusu oldu. 'Süper Kupa'yı kazanan takımlar hangileri, hangi yıl hangi takımlar Süper Kupa'da karşılaştı' gibi birçok soru gündeme otururken geçmiş yıllarda oynanan Süper Kupa maç özetleri de merak konusu oldu. atv ekranında izleyicisiyle buluşan maç özetlerini hemen izleyebilirsiniz.

İşte yıllara göre Süper Kupa maç özetleri;

2012 Süper Kupa maç özeti | Galatasaray 3-2 Fenerbahçe

2013 Süper Kupa maç özeti | Galatasaray 1-0 Fenerbahçe

2014 Süper Kupa maç özeti | Fenerbahçe 3-2 Galatasaray

2015 Süper Kupa maç özeti | Galatasaray 1-0 Bursaspor

2016 Süper Kupa maç özeti | Beşiktaş 1-4 Galatasaray

2017 Süper Kupa maç özeti | Beşiktaş 1-2 Atiker Konyaspor

2018 Süper Kupa maç özeti | Akhisarspor 5-4 Galatasaray

2019 Süper Kupa maç özeti | Akhisarspor 0-1 Galatasaray

2020 Süper Kupa maç özeti | Medipol Başakşehir 1-2 Trabzonspor

2021 Süper Kupa maç özeti | Beşiktaş 4-2 FTA Antalyaspor