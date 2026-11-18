96. dakikada attığı golle Norveç'i çeyrek finale taşıdı!

UEFA Uluslar Ligi A4 Grubu'nda Danimarka ile Norveç arasında oynanan mücadele unutulmaz anlara sahne oldu. Karşılaşmaya hızlı başlayan Danimarka, Rasmus Højlund ve Pierre-Emile Højbjerg'in golleriyle ilk 14 dakikada 2-0'lık üstünlüğü yakaladı.

Ancak Norveç pes etmedi. Erling Haaland'ın ilk yarıda farkı bire indirmesinin ardından Martin Ødegaard, 83. dakikada skoru 2-2'ye getirdi.

Maçın son anlarında kazanılan penaltıda topun başına geçen Haaland, 96. dakikada ağları havalandırdı ve takımına 3-2'lik galibiyeti getirdi. Bu sonuçla Norveç, grubu ikinci sırada tamamlayarak UEFA Uluslar Ligi çeyrek finaline yükseldi.