Fransa'ya 2-1 mağlup olan Türkiye'nin B Ligi'ne düşmesi kesinleşti.

UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşaması sona ererken A Millî Takımımız için üzücü tablo netleşti. A1 Grubu'nda oynadığı altı karşılaşmanın tamamını kaybeden Türkiye, sıfır puanla son sırada yer aldı ve doğrudan B Ligi'ne düştü.

Millî Takımımız, grup aşamasındaki son maçında Fransa'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Daha önce Belçika karşısında da sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılan ay-yıldızlılar, grupta istediği sonuçları alamadı.

A1 Grubu'nu Fransa 13 puanla lider, Belçika 12 puanla ikinci sırada tamamladı. İtalya ise 10 puanla üçüncü oldu. Türkiye'nin önümüzdeki Uluslar Ligi sezonunda B Ligi'nde mücadele edeceği kesinleşti.