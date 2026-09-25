Dev maç berabere

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta perde Hollanda-Almanya maçıyla açıldı. Futbolun iki ekol ülkesinin karşı karşıya geldiği maç 1-1 berabere sonuçlandı.

UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda ile Almanya karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İlk gol konuk ekip Almanya'dan 32. dakikada geldi. Felix Nmecha'nın Almanya'yı öne geçiren golüne ev sahibi Hollanda 90. dakikada Cody Gakpo ile cevap verdi. Maç bu bu gollerle son erdi, iki ekip 1'e puan kazandı.

Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadelede İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çaldı.

Nefes kesen maçı futbolseverler A Spor'dan canlı ve şifresiz olarak takip etti.

Takımlar maça şu ilk 11'ler ile başladı.

Hollanda: Bart Verbruggen, Virgil van Dijk, Hecke, Van de Ven, Dumfries, Gravenberch, Reijinders, Timber, Summerville, Brobbey, Gakpo.

Almanya: Ter Stegen, Tah, Treu, Schlotterbeck, Kimmich Havertz, Nmecha, Musiala, Brown, Schade, Adeyemi.