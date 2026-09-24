24 Eylül 2026, Perşembe 10:00

Müge Anlı ile Tatlı Sert

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Tıp öğrencisi Sıla Demirci nerede?

Karabük'teki aile evinden 26 gün önce çıkan bir daha kendisinden haber alınamayan Tıp öğrencisi hidrosefali hastası 22 yaşındaki Sıla Demirci'yi arıyoruz.

Müge Anlı, Tayibe İzmit'i buldu.
Tayibe: Kıbrıstayım

Sakarya'da yaşayan 38 yaşındaki biri bakıma muhtaç dört çocuk annesi Tayibe İzmit, 8 Eylül'de fatura ödemek için evinden çıkıp kayıplara karıştı. Oğlu Mehmet ve kocası Fahri İzmit Müge Anlı'ya geldi. Şüphelerinin odağında ise Tayibe'nin sosyal medyadan tanıştığı adamın yanında olduğuydu.

42 yaşındaki Toyly Akyyev'den 87 gündür haber yok.

Türkmenistan'dan İstanbul'a uçakla gelen Türkmenistan uyruklu 42 yaşındaki Toyly Akyyev İstanbul Havalimanından otobüse binerek 30 Haziran'da kayıplara karıştı.

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