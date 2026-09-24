Milli Takım’ın ilk sınavı

A Milli Futbol Takımı, yarın akşam UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ndeki ilk maçında Fransa ile karşılaşacak. Maç canlı olarak atv’den yayınlanacak.

Türkiye ile Fransa, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında yarın oynayacakları maçla 7. kez karşıya gelecek. Mücadele yarın (25 Eylül Cuma) günü saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.

Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçın hakemi Felix Zwayer olurken, VAR hakemi ise Christian Dingert oldu.

Karşılaşma atv ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Aday kadro

Kaleciler: Altay Bayındır (Celta Vigo), Muhammed Şengezer (İstanbul Başakşehir), Okan Kocuk (Samsunspor), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Savunma: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Adil Demirbağ (Konyaspor), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Galatasaray), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Trabzonspor), Zeki Çelik (Juventus)

Orta saha: Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Demir Ege Tıknaz (Braga), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Melih Kabasakal (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Beşiktaş)

Forvet: Aral Şimşir (Trabzonspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Galatasaray), İlhan Fakılı (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Galatasaray).