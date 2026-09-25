5 gollü düello Haaland’lı Norveç’in

Norveç, UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nin 1. haftasında sahasında Danimarka'yı ağırladı. Norveç 5 gollü maçtan galip ayrılmayı bildi.
Ev sahibi Norveç'te, 14. dakikada Oscar Bobb gol perdesini açarken 18 ve 74. dakikalarda Erling Haaland sahneye çıktı.
Danimarka ise 25. dakikada Mikkel Damsgaard ve 60. dakikada Rasmus Höjlund'un ayağından goller buldu.
Mücadelede David Moller Wolfe, 90+3. dakikada kırmızı kart gördü, Norveç son dakikalara 10 kişiyle girdi.
3-2'lik skorla Norveç 3 puanla, Danimarka ise puansız lige başladı.
Karşılaşma a2 TV ekranlarından canlı olarak ve şifresiz yayınlandı.