Vermem Seni Ellere 8.Bölüm Fragmanı

"Ben seni asla bırakmayacağım!"

Mehmet ve Hande'nin nişanlı olduğunu öğrenen Zeliş, derin bir hayal kırıklığına kapılır. Ancak içten içe bunun bir yalan olduğuna inanmak istiyordur. Gerçekleri duymak için kendini Turgut'un evinde bulur. Ancak evde onu kötü bir sürpriz beklemektedir. Zeliş öyle çarpıcı bir gerçekle yüzleşir ki neye uğradığını şaşırır. Tüm bunlar yetmezmiş gibi Hande'nin söylediği bir cümleyle Zeliş'in Mehmet'e dair tüm umutları söner. Zeliş artık aşkını kalbine gömecek, Mehmet'i sonsuza dek unutacaktır. Ancak Mehmet'in Zeliş'ten ayrılmaya niyeti yoktur. Kuşlar, kulağına Zeliş'in hala onu sevdiğini fısıldamasıyla soluğu Zeliş'in yanında alır. Zeliş Mehmet'ten kurtulmak için öyle bir yöntem dener ki bu işin sonunda Mehmet'i neredeyse ateşe atıyordur. Son anda Mehmet'i yanmaktan kurtaran Zeliş yine Mehmet'le baş başa kalmış, aşk ateşinde kendi yanmayı tercih etmiştir. Ancak Mehmet'in yalanları bir bir ayağına dolanmaktadır artık. Zeliş'in geçmişin hesabını sormasıyla Mehmet için çember iyice daralır. Mehmet bu nedenle kendini aklamak ve Zeliş'in tüm soru işaretlerini yok etmek için risklerle dolu bir plan yapar. Planın sonunda Hande hiç hesaba katmadığı bir durumun içine düşer. Mehmet ve Zeliş Hande'nin pes ettiğini düşünürler ancak Hande eskisinden daha da kinlenmiştir. Kısasa kısas diyerek Mehmet'i tam korkunç bir tuzağın içine çekeceği sırada Mehmet hiç kimsenin beklemediği bir hamle yapar. Bu hamleyle Mehmet Zeliş'i Hande'nin tüm kötülüklerinden sonsuza dek koruyacaktır belki ama bunun bedelini çok ağır ödeyecektir.