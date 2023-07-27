Vermem Seni Ellere 7.Bölüm Fragmanı

"Benden ne sakladığını anlat yeter!"

Zeliş, Mehmet'le bir ihtimallerinin olduğunu düşündüğü anda hiç ummadığı bir yerden bir setle karşılaşmış, babasının Mehmet'i asla onaylamayacağını öğrenmiştir. Babası için tüm dünyayı karşısına almaktan çekinmeyen Zeliş, Mehmet'ten de vazgeçecektir. Mehmet'i kendinden uzaklaştırmak için, ondan vazgeçebilmek için türlü yola başvurur. Artık eski haline dönmeye kararlıdır. Mehmet'i hayatından çıkaracak, kendi yoluna bakacaktır.

Şakir, Zeliş'e resti çekse de için için ona çok üzülmektedir. Kızına, aslında onun iyiliğini düşündüğünü göstermek için bu zamana kadar hiç anlatmadığı gerçekleri anlatır. Şakir, Mehmet'i kızından uzaklaştırmak isterken onu Hande'ye yakınlaştırmak niyetindedir. Mehmet ise Zeliş'in ondan niye uzaklaştığını bulacaktır. Bunun için Kıvanç ve Uğur'la bir plan yapar. Ne olursa olsun Zeliş'in ona niye sırt çevirdiğini öğrenecek ve onu ikna edecektir. Ama kusursuz görünen planda Mehmet'in hesaba katmadığı bir şey vardır. Mehmet, Zeliş'i ondan ayıran sebebi yine de öğrenememiş ve ondan vazgeçmesi gerektiğini anlamıştır. Zeliş, yine de Mehmet'e "gitme" diyebilecek midir? Zeliş, "gitme" dese bile Mehmet, kalabilecek midir? Peki Zeliş, son anda öğrendiği gerçeklerden sonra şimdi ne yapacaktır?