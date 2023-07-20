ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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VERMEM SENİ ELLERE FRAGMAN
23 Temmuz 2023, Pazar 20:00
Vermem Seni Ellere - 2. Fragman

Vermem Seni Ellere 6.Bölüm Fragmanı

"Senin nişanlın mıydı?"

Zeliş, her şeyden habersiz, Mehmet'le Hande'nin kurduğu evde, her şeyi öğrenmek üzeredir. Hande'de Zeliş'in varlığından habersiz onca hayalle dayayıp döşediği eviyle vedalaşmaktadır. Zeliş'in, her şeyi öğrenecek olması en başta onun planlarını suya düşüreceğinden Zeliş'i oradan göndermek için elinden geleni yapar. Zeliş, yine Mehmet'in geçmişine teğet geçmiş, gerçekleri öğrenememiştir. Ama bu, öğrenmeyeceği anlamına mı gelmektedir? Mehmet, bu sırrı daha ne kadar saklayacaktır? Zeliş'in Hande ile olan arkadaşlığı Mehmet'i fazlasıyla rahatsız etmeye başlamış, Hande ve Zeliş'in birlikte organize ettiği yöresel ürün pazarına gitmeyi reddetmiştir. Ama Mehmet o etkinliğe baş düşmanlarından birinin daha gittiğini öğrendiğinde kayıtsız kalabilecek midir? Mehmet, Zeliş'e çok sinirlidir. Zeliş yine kendi bildiğini okumuş hem Soner'in hem de Hande'nin ekmeğine yağ sürmüştür. Ama öyle bir şey olur ki Mehmet ve Zeliş; aralarındaki bağın kolay kolay kopmayacağını anlar. İlk defa birbirlerine karşı çok açık ve itirafa çok yakın oldukları anda Zeliş; Mehmetle arasındaki o büyük engelle karşılaşır.

DEVAMI
Vermem Seni Ellere
SON BÖLÜMÜ İZLE 5. Bölüm Vermem Seni Ellere
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Vermem Seni Ellere
16 Temmuz 2023, Pazar
5. Bölüm Vermem Seni Ellere
Vermem Seni Ellere
9 Temmuz 2023, Pazar
4. Bölüm Vermem Seni Ellere
Vermem Seni Ellere
2 Temmuz 2023, Pazar
3. Bölüm Vermem Seni Ellere

VERMEM SENİ ELLERE DİZİSİ FRAGMANLAR

TÜMÜ
Vermem Seni Ellere
23 Temmuz 2023, Pazar
6. Bölüm fragmanı Vermem Seni Ellere
Vermem Seni Ellere - 3. Fragman
16 Temmuz 2023, Pazar
5. Bölüm fragmanı Vermem Seni Ellere - 3. Fragman
Vermem Seni Ellere - 2. Fragman
16 Temmuz 2023, Pazar
5. Bölüm fragmanı Vermem Seni Ellere - 2. Fragman
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