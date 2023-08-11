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VERMEM SENİ ELLERE FRAGMAN
13 Ağustos 2023, Pazar 20:00

Vermem Seni Ellere 9.Bölüm Fragmanı

"Sen beni bırakmazsan, ben senden kurtulmasını bilirim!"

Zeliş, Mehmet'le ilgili çarpıcı gerçekleri öğrenmiş, büyük bir yıkıma uğramıştır. Sevdiği adam tarafından aylardır kandırılmış, bir yalana aşık olmuştur. Zeliş, bu acı gerçeklerle yüzleşirken Mehmet de bıraktığı hayatına, bıraktığı yerden devam edip etmeyeceğine karar vermeye çalışmaktadır. Evet, Zeliş'e yalan söylemiştir ama bunun vicdan azabını ağır bir şekilde hissetmektedir. Öyle ki, Zeliş tarafından vurulmuş olmayı bile kabul etmiş, hak ettiğini düşünmektedir.

Zeliş, Mehmet'siz; Mehmet de Zeliş'siz hayatına alışmaya çalışmakta, ikisi de çok zorlanmaktadır. Ama geri adım atmaya niyetleri yoktur. Mehmet'in mahcubiyeti; Zeliş'in de öfkesi ve hayal kırıklığı buna engeldir. Ancak kader yine ağlarını örmekte gecikmeyecek ve Zelişle Mehmet'i yan yana değil, karşı karşıya getirecektir. Zeliş, Mehmet'in, hayattaki en değer verdiği insana, babasına zarar verdiğini zannettiğinde Zeliş'in soğumayan düşmanlığı yeniden harlanacaktır. Bunun üzerine Zeliş, Mehmet'in kurmaya çalıştığı yeni hayatını başına yıkmak isteyecektir. Mehmet için iki seçenek vardır. Ya hayatının yerle bir olmasını izleyecek ya da kendi yıkımı pahasına Zeliş'e kendisini affettirecektir.

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Vermem Seni Ellere
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Vermem Seni Ellere
6 Ağustos 2023, Pazar
8. Bölüm Vermem Seni Ellere
Vermem Seni Ellere
30 Temmuz 2023, Pazar
7. Bölüm Vermem Seni Ellere
Vermem Seni Ellere
23 Temmuz 2023, Pazar
6. Bölüm Vermem Seni Ellere

VERMEM SENİ ELLERE DİZİSİ FRAGMANLAR

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Vermem Seni Ellere - Final
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6 Ağustos 2023, Pazar
8. Bölüm fragmanı Vermem Seni Ellere
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