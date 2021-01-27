Ölümüne savaş yemini

Savaşa hazırlanan Nikola, Haçlı ittifakını kuruyor
Bayhoca, Nikola’nın eline düştü, kimliğini böyle açık etti Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 43’nci bölümünde, gaza ateşiyle yanıp tutuşan Bayhoca, Osman Bey’in görevlendirdiği alplerin peşine takılarak İnegöl Kalesi’ne gitti ancak Nikola’nın eline düşmekten kurtulamadı.
Osman Bey, Kayı Bayrağı’nı değiştiriyor, beyler tepki gösteriyor Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 43’nci bölümünde, Osman Bey’in Kayı Bayrağı’nı değiştirme kararı beylerin tepkisiyle karşılaştı. Osman Bey, otağına gelen Kayı beylerine bayrağı değiştirmesinin sebebini anlatırken gelecek planlarını da paylaştı.