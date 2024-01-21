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21 Ocak 2024, Pazar 22:20

Yıldızlar Bana Uzak 4.Bölüm Fragmanı

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"Ya Deniz senin çocuğun değilse?"

Kadir, Han'ın tuzağına düşmüş öfkesine engel olamamıştır. Aklına düşen soru onu yiyip bitirir. Deniz'in kendi oğlu olduğundan şüphelenen Kadir bu işin peşini bırakmayacaktır. Hapisten çıkan Yahya'nın ilk işi oğlunu sakat bırakan Han'ın karşısına dikilip ondan hesap sormak olur. Orhan, Yahya'nın adım adım yaklaşmasıyla köşeye sıkışmaya başlar. Aslı ise Deniz ile ilgili gerçeğin ortaya çıkmasından korkarken hiç beklemediği bir anda Kadir'in DNA testi yaptırdığını öğrenir.

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