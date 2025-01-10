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Zembilli
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10 Ocak 2025, Cuma 20:00

Zembilli 2. Bölüm

BÖLÜMLER FRAGMAN KADRO BUNLARI DA İZLE HABER GALERİ

Kasabayı yasa boğan haber

Murad, İlyas'la kozlarını paylaşacaktır ancak bu öfkeli kararın üstüne Adem gelir ve İlyas'ı Murad'ın elinden alır. Kadir, Nuran ile evlenmemek için kaçar fakat Refik onun peşindedir. Kadir ve Nuran'ın kaçması herkesi şaşırtmış ve Gülnur'u çileden çıkarmıştır. Murad'ın izni bitmiş ve görev yerine dönüş için vedalaşmalar başlamıştır. Murad, kardeşliğim dediği Adem'e, Esma'yı ve kardeşi Fidan'ı emanet eder. Kadir ve Nuran'ın matem havasında geçen düğününün ortasında tüm kasabayı yasa boğacak bir haber gelir.

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