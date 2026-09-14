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Aşk ve Taht
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  • A.B.İ.
    A.B.İ. YENİ BÖLÜM
  • Aşk ve Taht
    Aşk ve Taht YENİ FRAGMAN
  • Aşk ve Taht
    Aşk ve Taht YENİ FRAGMAN
  • Aşk ve Taht
    Aşk ve Taht YENİ FRAGMAN
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15 Eylül 2026, Salı 20:00

A.B.İ. 20. Bölüm

BÖLÜMLER FRAGMAN KADRO BUNLARI DA İZLE HABER GALERİ

Büyük savaş başlıyor

Saruhan'ın evlilik teklifi, Leyla'yı hayatının en zor kararlarından biriyle karşı karşıya bırakır. Operasyonu sürdürebilmek için yeni ve tehlikeli bir plan yapan Leyla, bir yandan Saruhan'a yaklaşırken diğer yandan Doğan'a karşı duygularını saklamak zorundadır. Ancak Leyla'nın anlattıklarındaki boşlukları fark eden Doğan, işin içinde başka bir gerçek olduğundan şüphelenmeye başlar. Saruhan'a karşı harekete geçen Doğan'ın limanda yaptığı hamle büyük bir krize yol açarken, çözümün anahtarı hiç beklemediği şekilde Sinan'ın eline geçer. Öte yandan herkesten uzak, "Mira" adıyla yeni bir hayat kurmaya çalışan Melek'in izini sonunda bulan Doğan, kardeşini korumak için sessizce harekete geçer. Saruhan'ın Sinan'a karşı kurduğu tehlikeli plan, Doğan'ı yeniden karanlığın içinden çıkmaya zorlarken; limanda ortaya çıkan gizemli
mesajlar Saruhan için çok daha büyük bir savaşın başladığının habercisi olacaktır. Leyla'nın vereceği karar ise Doğan'la arasındaki bütün dengeleri altüst edecektir.

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