ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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ALDATMAK FRAGMAN
11 Mayıs 2023, Perşembe 20:00

Aldatmak 30.Bölüm Fragmanı

''Güzide'yi sana bırakacak kadar masum delikanlı öldü!"

Mualla söyledikleriyle Güzide'nin bütün dünyasını alt üst eder. Kızını yalnız bırakmamaya kararlı olan Güzide bir çıkış yolu bulmak için harekete geçer. Oylum, annesinin desteğini arkasında hissetmesiyle birlikte ailesine sıkıca kenetlenir. Güzide ve çocukları çözüm arayışındayken, ailesini yeniden kazanmak isteyen Tarık'tan onlara büyük bir yardım gelir. Ancak bu yardım, Sezai'nin pek hoşuna gitmeyecektir.

Sezai, Tarık ile ilgili öğrendiklerinden sonra geçmişin hesabını kapatmak için soluğu onun yanında alır. Güzide, Ozan ve Oylum buldukları çözüm yolu için büyük bir plan kurarlar.

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SON BÖLÜMÜ İZLE 29. Bölüm Aldatmak
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4 Mayıs 2023, Perşembe
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27 Nisan 2023, Perşembe
28. Bölüm Aldatmak
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20 Nisan 2023, Perşembe
27. Bölüm Aldatmak
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11 Mayıs 2023, Perşembe
30. Bölüm fragmanı Aldatmak
Aldatmak - 2. Fragman
4 Mayıs 2023, Perşembe
29. Bölüm fragmanı Aldatmak - 2. Fragman
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4 Mayıs 2023, Perşembe
29. Bölüm fragmanı Aldatmak
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