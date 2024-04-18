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18 Nisan 2024, Perşembe 20:00

Aldatmak 65.Bölüm Fragmanı

BÖLÜMLER FRAGMAN KADRO BUNLARI DA İZLE HABER GALERİ

"Kahraman senin oğlun mu?"

Hayatını tekrar gözden geçiren Kahraman, Mualla'yla sert bir yüzleşme yaşar. Mualla geçmişte yaşadığı acıları ortaya dökerken Kahraman, Dicleli aşiretini etkileyecek bir hamle yapmaya hazırlanır.

Ailesi hakkındaki gerçekler ortaya çıkınca elindekileri kaybetmeye başlayan Dündar, büyük bir darbe alır. Güzide, oğlunun zor zamanında yanında durur. Beraber Eşmeli'ye yaptıkları bir ziyaret, Güzide'nin büyük bir keşifte bulunmasına yol açacaktır.

Yeşim'in şartları karşısında çaresiz kalan Azra, çözümü Tarık'ta bulur. Tarık'ın eline geçen koz herkesin hayatını derinden etkileyecektir…

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