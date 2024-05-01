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1 Mayıs 2024, Çarşamba 20:00

Aldatmak 67.Bölüm Fragmanı

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"Baba olarak bilmek hakkım değil miydi Güzide?"

Güzide, öz çocuğunu aramaya devam ederken yeni gelişmelerle sarsılır. Tarık'ın baskınıyla Yeşim, onun karşısında gücünü kaybeder. Son olaylardan sonra Yeşim ve Ümit büyük bir yüzleşme yaşar. Kahraman'ın annesine olan düşkünlüğü sadece Mualla'yı değil Oylum'u da zor durumda bırakacaktır. Kadriye gittikçe aileyle yakınlaşınca Mualla beklenmedik bir hamlede bulunur. Oltan, Sezai'nin isteklerine saygı göstermek zorunda kalacaktır. Oltan ile yakınlaşmaya çalışan İpek her hamlesinde duvara toslar. Hem kızını hem de hayatının aşkını kaybeden Sezai hayatında büyük bir değişiklik yapmaya hazırlanır. Ancak Kahraman'ın bir keşfi kaderlerini değiştirebilir…

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