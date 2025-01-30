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Başka Bir Gün 1. Bölüm Tekrarı

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Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için ilk bölüm tekrarıyla bu akşam 20.00'de atv'de!

İki kızı ve eşi Serdar'la birlikte yaşayan Nehir'in mutlu dünyası bir gün Serdar'ın birdenbire ortadan kaybolmasıyla alt üst olur. Serdar'ı bulmaya çalışırken bir süredir ara verdiği avukatlığa da dönmek zorunda kalır. Bu sırada Tuna ile tanışır. Tuna'nın daha sonra hayatında büyük bir yer edeceğinden henüz habersizdir. Nehir, bir yandan babalarının yokluğuyla sarsılmış kızları için ayakta durmaya çalışırken; diğer yandan Serdar'ı bulmak için çırpınıyordur. Ancak onu ararken keşfettikleri, evliliğinin hiç de sandığı gibi olmadığını, ona kocasını hiç tanımadığını düşündürür. Nehir yıllardır bir yalanın içinde midir?

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1. Bölüm Foto Galeri
29 Ocak 2025, Çarşamba
1. Bölüm Foto Galeri Başka Bir Gün
'Başka Bir Gün', merak uyandıran hikâyesiyle Perşembe atv ekranlarında!
17 Ocak 2025, Cuma
'Başka Bir Gün', merak uyandıran hikâyesiyle Perşembe atv ekranlarında! Başka Bir Gün
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