Başka Bir Gün 3. Bölüm Tekrarı

Nehir, Savcı Meral'in suçlamalarını reddetse de Meral'in ondan şüphelenmeye devam edeceğinin farkındadır. Fakat Nehir'in de içinde yeni şüpheler doğmuştur. Tuna'nın kendisinden Serdar'la ilgili bir şeyler sakladığından artık emindir. Onunla yüzleştiğinde Tuna'dan öğrendikleri, Serdar'ın kendisinden bir şeyler saklamakla kalmayıp onu ve çocuklarını büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bıraktığını anlamasına neden olur. Yine de Serdar'ı bulabilmek için o tehlikenin üzerine gitmeye mecburdur. Serdar'ın onu ne kadar büyük bir dertle baş başa bıraktığını anladığı andaysa, Serdar'la ilgili de hiç ummadığı büyük bir gelişme yaşanır. Nehir çocuklarını içine düştükleri tehlikeden korumayı başaracak mıdır?