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Bir Gece Masalı
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Başka Bir Gün 3. Bölüm Tekrarı

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Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için 3. Bölüm tekrarıyla bu akşam 20.00'de atv'de!

Nehir, Savcı Meral'in suçlamalarını reddetse de Meral'in ondan şüphelenmeye devam edeceğinin farkındadır. Fakat Nehir'in de içinde yeni şüpheler doğmuştur. Tuna'nın kendisinden Serdar'la ilgili bir şeyler sakladığından artık emindir. Onunla yüzleştiğinde Tuna'dan öğrendikleri, Serdar'ın kendisinden bir şeyler saklamakla kalmayıp onu ve çocuklarını büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bıraktığını anlamasına neden olur. Yine de Serdar'ı bulabilmek için o tehlikenin üzerine gitmeye mecburdur. Serdar'ın onu ne kadar büyük bir dertle baş başa bıraktığını anladığı andaysa, Serdar'la ilgili de hiç ummadığı büyük bir gelişme yaşanır. Nehir çocuklarını içine düştükleri tehlikeden korumayı başaracak mıdır?

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12 Şubat 2025, Çarşamba
3. Bölüm Foto Galeri Başka Bir Gün
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05 Şubat 2025, Çarşamba
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'Başka Bir Gün', merak uyandıran hikâyesiyle Perşembe atv ekranlarında!
17 Ocak 2025, Cuma
'Başka Bir Gün', merak uyandıran hikâyesiyle Perşembe atv ekranlarında! Başka Bir Gün
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