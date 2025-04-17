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17 Nisan 2025, Perşembe 20:00

Pişman olacaksın

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‘’Ben pişman olmaya hazırım Serdarcığım ama sen hazır mısın bir düşün istersen!’’

Çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir'in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alıyor...

Yapım: Ay Yapım

Yönetmen : Çağrı Bayrak

Oyuncular: Ezgi Mola (Nehir Alsoy), Salih Bademci (Serdar Alsoy), Berkay Ateş (Tuna Korucu), Şükrü Ovalı (Özlem Tancı), Nur Sürer (Güngör Alsoy), Avni Yalçın (Haluk Alsoy), Özlem Öçalmaz (Oya Alsoy Kayaca), Onur Bilge (Aytunç Kayaca), Elçin Afacan (Melike Seyhanlı), Merve Ateş (Deniz Alsoy), Ezgi Çelik (Hale Arslanoğlu), Ayşe Miray Gümüş (Mercan Alsoy)

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