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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM FRAGMAN
7 Aralık 2022, Çarşamba 20:00
Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman

Ben Bu Cihana Sığmazam 12.Bölüm Fragmanı

"Ben sözümü yutmam!"

Cezayir, Kurban'ın evine düşen ateşi daha fazla büyümeden söndürmeye çalışır. Herkes Cezayir'in ne yapacağını endişeyle beklerken Cezayir öyle bir plan yapar ki kimseye zarar gelmeden Sabit'i çaresiz bırakır. Tatavlalı, Sabit'in Cezayir'e baş eğdiğini düşünür.

Leyla'nın Cezayir'den boşanmak istediğini anlayan Suna anne-babasını yeniden bir araya getirmek için bir plan yapar. Firuze de Cezayir'in kendileriyle ilgili bir karar vermesini beklerken bebeğinin cinsiyetini öğrenir. Cezayir'e bir sürpriz yapmaya hazırlanırken Cezayir beklenmedik anda ailesiyle ilgili kararını verir ve Leyla'yı da Firuze'yi de şaşırtır.

Tatavlalı ve Cezayir sonunda karşı karşıya gelir. Cezayir, Tatavlalı'nın yaptığı hamleye karşılık verir ama bu karşılığın bedeli Cezayir için çok ağır olur. En yakınlarından birini kaybeder.

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Ben Bu Cihana Sığmazam
SON BÖLÜMÜ İZLE 11. Bölüm Ben Bu Cihana Sığmazam
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29 Kasım 2022, Salı
11. Bölüm Ben Bu Cihana Sığmazam
Ben Bu Cihana Sığmazam
22 Kasım 2022, Salı
10. Bölüm Ben Bu Cihana Sığmazam
Ben Bu Cihana Sığmazam
15 Kasım 2022, Salı
9. Bölüm Ben Bu Cihana Sığmazam
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Ben Bu Cihana Sığmazam
6 Aralık 2022, Salı
12. Bölüm fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam
Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman
29 Kasım 2022, Salı
11. Bölüm fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman
Ben Bu Cihana Sığmazam
29 Kasım 2022, Salı
11. Bölüm fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam
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