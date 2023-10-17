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17 Ekim 2023, Salı 20:00

Ben Bu Cihana Sığmazam 41. Bölüm

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Cezayir bilgi peşinde

Sarı Sinan'ın Zeydan ve Erman Barka'yla uyuşturucu işine başladığını öğrenen Cezayir, Müttefikler'in diğer üyelerini öğrenmek maksadıyla Sarı Sinan'ı kaçırır. Planı Sinan'ı kullanarak Zeydan üstünden bilgi edinmektir. Fakat bu sırada Maruf'un öldürüldüğü haberini alır. Vedat amcasını kendisinin vurduğunu saklayarak suçu Tazıyev'e atar. Ne olursa olsun artık amcasının yerine Dayılar Masası'na o oturacaktır.

Diğer yandan Leyla çalışmaya ve kendi işini yapmaya karar vererek harekete geçer. Cezayir bunun kıskançlıkla alınmış bir karar olduğunu düşünerek karşı çıkar. Fakat Leyla kararlıdır ve hiç kimsenin onu durdurmasına izin vermeyecektir.

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41. Bölüm Foto Galeri
16 Ekim 2023, Pazartesi
41. Bölüm Foto Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam
40. Bölüm Foto Galeri
09 Ekim 2023, Pazartesi
40. Bölüm Foto Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam
39. Bölüm Foto Galeri
02 Ekim 2023, Pazartesi
39. Bölüm Foto Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam
38. Bölüm Foto Galeri
25 Eylül 2023, Pazartesi
38. Bölüm Foto Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam

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