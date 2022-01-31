ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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DESTAN FRAGMAN
1 Şubat 2022, Salı 20:00
Destan - 3. Fragman

Destan 9.Bölüm Fragmanı

‘’Bozkırın kana bulandığına göz yummaktansa, imdi boğazını keserim!’’

Akkız sayesinde tahtını geri kazanan Alpagu Han, aynı gün Akkız'ın Pençe olduğunu anlar. Bu gerçek, Alpagu'yu çılgına çevirir. Batuga'nın Kırçiçek'le evlenmeyi kabul etmesiyle sarsılan Akkız, Alpagu Han'ın amansız öfkesiyle karşılaşır ve planlarını engellediği Çolpan Han tarafından da Dağ'dan sürülür.

Batuga ise sırrını öğrenen Kırçiçek'in gerçeği açıklama tehdidiyle karşı karşıyadır. İki hanın düşmanlığıyla ve Kırçiçek'in tehdidiyle iyice sıkışan Akkız ve Batuga'nın ölüm karşısında bir çare bulmak için sadece bir günleri vardır. İkisi birbirlerine kenetlenirler ve o çareyi aramaya giderler. Geleceklerine çare aradıkları yerde, önlerine geçmişin düşmanları çıkacaktır! Hem de hiç beklemedikleri düşmanlar!

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SON BÖLÜMÜ İZLE 8. Bölüm Destan
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25 Ocak 2022, Salı
8. Bölüm Destan
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18 Ocak 2022, Salı
7. Bölüm Destan
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28 Aralık 2021, Salı
6. Bölüm Destan
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Destan 2. Fragman
1 Şubat 2022, Salı
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1 Şubat 2022, Salı
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22 Ocak 2022, Cumartesi
8. Bölüm fragmanı Destan - 2. Fragman
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