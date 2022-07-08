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9 Temmuz 2022, Cumartesi 22:00
İnanılmaz Örümcek Adam Cumartesi 22.00'de atv'de

İnanılmaz Örümcek Adam Cumartesi 22.00'de atv'de

O artık bir süper kahraman...

Peter Parker gerçek ailesi tarafından terk edilmiş dayısı ve yengesinin büyüttüğü dahası sosyal hayatta zayıf karakterli, lise çağında bir gençtir. Her ergenin yaşadığı "Ben kimim? Nereye aidim?" sorularını daha derin sormaktadır. Bir yandan da Gwen Stacy'ye körkütük âşıktır. Bir gün babasına ait bir çanta bulan Parker, anne ve babasının ortadan kaybolmasının ardındaki sırları çözmeye karar verir. Karşısına Oscorp şirketi ve babasının eski ortağı olan Dr. Curt Connor'ın laboratuarı çıkar. Artık Peter Parker için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır...

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FRAGMANLAR
Sevmek Zamanı - 2. Fragman
11 Temmuz 2022, Pazartesi
4. Bölüm fragmanı Sevmek Zamanı - 2. Fragman
İçimizdeki Ateş
14 Temmuz 2022, Perşembe
4. Bölüm fragmanı İçimizdeki Ateş
Gül Masalı
17 Temmuz 2022, Pazar
4. Bölüm fragmanı Gül Masalı
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