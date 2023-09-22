1 Ekim 2023, Pazar 11:30
Dizi TV 1 Ekim 2023, Pazar
Dizi dünyasındaki haftanın olayları, dizilerin perde arkası...
Bu hafta Dizi TV'de:
Ben Bu Cihana Sığmazam
atv ekranının heyecan dolu macerası Ben Bu Cihana Sığmazam'ın adrenalini yüksek sahnelerini ve aksiyonu ekiple konuştu.
Kuruluş Osman
atv ekranının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman beşinci sezonuna merhaba ekibiyle heyecanlarını paylaştı yeni sezonu Dizi TV'yle konuştu.
Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi
Ekranların tutku dolu duygusal macerası Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesinin Kapadokya'daki setinde özel röportajlar.