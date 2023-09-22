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DİZİ TV BÖLÜMLER
1 Ekim 2023, Pazar 11:30

Dizi TV
1 Ekim 2023, Pazar

Dizi dünyasındaki haftanın olayları, dizilerin perde arkası...

Bu hafta Dizi TV'de:

Ben Bu Cihana Sığmazam

atv ekranının heyecan dolu macerası Ben Bu Cihana Sığmazam'ın adrenalini yüksek sahnelerini ve aksiyonu ekiple konuştu.

Kuruluş Osman

atv ekranının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman beşinci sezonuna merhaba ekibiyle heyecanlarını paylaştı yeni sezonu Dizi TV'yle konuştu.

Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi

Ekranların tutku dolu duygusal macerası Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesinin Kapadokya'daki setinde özel röportajlar.

DEVAMI
Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' atv'de başlıyor
Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' atv'de başlıyor
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