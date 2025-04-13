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Bir Gece Masalı'nın güzel oyuncusu Deniz Gürkan karakteri Sare ve birden bire büyüyen ailesi hakkında neler söyledi?

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