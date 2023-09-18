Esra Erol'da

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.00'da atv'de!

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Esra Erol'dan yardım istemek için stüdyoya gelen Yeliz Alaca, eşi Ahmet ile 8 aylık bir ayrılık dönemi yaşadıklarını, bu dönemde her ikisinin de hayatlarına farklı kişileri aldığını belirtti. Çocukları için eşiyle tekrar barışmak isteyen Yeliz Hanım, bir zamanlar sevgili olduğu Serdar'ın tüm sülalesine ulaştığını, kendisini ve ailesini tehdit ettiğini dile getirdi. Yayına bağlanan Yeliz'in eski sevgilisi Serdar Bey, Yeliz'in annesi, babası ve kardeşinin Yeliz'i öldürmek ile tehdit ettiğini, iddia etti. Esra Erol iki tarafında çeşitli iddialarda bulunduğunu vurgulayarak Yeliz'e gerçekleri sordu. Serdar Bey, Yeliz'in kendisine çeşitli mecralardan ulaşmaya çalıştığını iddia edince Yeliz Hanım, "asıl sen bana çeşitli yerlerden yazdın" dedi. Serdar Bey "Yeliz sen nasıl bir kadın çıktın" dedi.

Oğlunu bulmak için Esra Erol'a katılan Aysel Hanım canlı yayında büyük yüzleşme yaşadı. Evden kaçmadığını söyleyen Hüseyin Gazi anne ve babasının Arife konusundan dolayı kendisini sokağa attığını dile getirdi. Aysel Hanım, oğluyla birlikte kaçan Arife'nin "Ben sana oğlunu gönderirim ama onun başına geleceklerden ben sorumlu değilim. Benim babam psikopat" dediğini iddia etti. Oğlunun Arife'den ayrıldığı taktirde kendi canına kıyacağını söylediğini belirten Aysel Hanım, tüm çabalara rağmen oğlunu geri döndüremedi.