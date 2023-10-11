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ESRA EROL'DA BÖLÜMLER
11 Ekim 2023, Çarşamba 16:00

Esra Erol'da
11 Ekim 2023, Çarşamba

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.00'da atv'de!

Selvi Özmüş canlı yayında
Evli ve bir çocuk annesi Ayşe'yi Selvi Özmüş mü saklıyor?

Karı koca karşı karşıya...
Gülşah: "Eşim bana eski eşinin ismiyle hitap ediyor"
"Kızım Ayşe, Selvi Özmüş isimli kadın tarafından alıkonuluyor"

Nurcan'ın eski eşi Halil Bey:
"Nurcan bana çocukları bırakıp kaçtı"

Nurcan'ın eski eşi Halil Telefon hattında
Nurcan: "Halil'den olan 2 çocuğumu öldü kabul ediyorum"

"Nurcan beni de evlilik vaadiyle kandırdı"

DEVAMI
Nurcan'ın eski eşi Halil Telefon hattında
Nurcan'ın eski eşi Halil Telefon hattında
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Esra Erol'da
10 Ekim 2023, Salı
Esra Erol'da
Esra Erol'da
9 Ekim 2023, Pazartesi
Esra Erol'da
Esra Erol'da
6 Ekim 2023, Cuma
Esra Erol'da

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