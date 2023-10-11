Esra Erol'da

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.00'da atv'de!

Selvi Özmüş canlı yayında

Evli ve bir çocuk annesi Ayşe'yi Selvi Özmüş mü saklıyor?

Karı koca karşı karşıya...

Gülşah: "Eşim bana eski eşinin ismiyle hitap ediyor"

"Kızım Ayşe, Selvi Özmüş isimli kadın tarafından alıkonuluyor"

Nurcan'ın eski eşi Halil Bey:

"Nurcan bana çocukları bırakıp kaçtı"

Nurcan'ın eski eşi Halil Telefon hattında

Nurcan: "Halil'den olan 2 çocuğumu öldü kabul ediyorum"

"Nurcan beni de evlilik vaadiyle kandırdı"