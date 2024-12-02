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G.I. Joe: Snake Eyes TV'de İlk / Yabancı Sinema
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2 Aralık 2024, Pazartesi 16:00

Eski karısı Tuğba canlı yayında...

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Şimdiki kocası şiddet mi uyguluyor?

Sinop'tan gelen Murat Bey, geçen yıl boşandığı eşi Tuğba Hanım'ın fiziksel şiddet gördüğü şimdiki kocası Deniz Olgunsoy'dan kurtarılması için Esra Erol'dan yardım istedi. Murat Bey, Tuğba Hanım ile evliliklerinden 2 çocukları olduğunu, kendisiyle evliyken eşi Tuğba Hanımın Deniz Olgunsoy adlı kişiyle tanıştıklarını söyleyerek, eski eşinin hayatından endişe duyduğunu anlattı.

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