Fatih öldürülüp gömüldü mü?

Rabia Aydın, 7 Temmuz 2024'ten beri haber alamadığı 21 yaşındaki oğlu Fatih Aydın'ı aramak için stüdyoya geldi. Babasıyla tartışıp İstanbul Halkalı'dan şüpheli şekilde kayıplara karışan 21 yaşındaki Fatih Aydın hakkında şoke bir iddia ortaya atıldı. Gizli bir tanığın iddiasına göre Fatih Aydın'ın Küçükçekmece Gölü etrafındaki bir alanda gömülü olduğu söylendi. Bunun üzerine Esra Erol'da ekipleri olay yerinde arama yapmaya başladı.