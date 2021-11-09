Sosyal medyadan insanları dolandıran karı koca karşıya

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de atv'de!

Ali Bey, Ramazan Bey'in kendi evlerine hükmettiğini, Ramazan Bey'in eşine iki günde bir 1000-2000 TL para yolladığını öne sürüp eşini uyardığını, eşinin "Son vurgunu yapıp bırakacağım" dediğini dile getirdi. Ali Bey, karısından korkmadığını ama eşinin ağzının çok pis olduğunu, bağırınca sokaktaki insanların kapıya çıktığını söyledi. Gülten Hanım, eşinden şiddet gördüğünü, kaşının bile patladığını, her sabah çaydanlığın kafasında patladığını, artık vuramıyor olduğunu, kendisinin gözünün açıldığını, önceden yerden yere vurulduğunu belirtti.