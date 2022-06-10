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GÜL MASALI FRAGMAN
Gül Masalı - 3. Tanıtım

Gül Masalı Gül Masalı - 3. Tanıtım

"Yolu aşk için döşüyorsan kırmızı olsun"

atv ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanan Pastel Film imzalı "Gül Masalı" dizisinin yayınlanan üçüncü teaserı büyük ilgi gördü.

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkili hikayesiyle ekrana gelmeye hazırlanan dizinin yeni tanıtımında Isparta'nın tüm güzelliği gözler önüne serildi. Başrol oyuncuları Gülper Özdemir ve Erdem Kaynarca'nın uyumu da çok beğenildi.

Çekimleri İstanbul'da başlayıp Isparta'da devam eden dizide Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca, Sarp Can Köroğlu, Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Ayşenil Şamlıoğlu, Suat Sungur ve Sait Genay gibi birbirinden başarılı duayen isimler rol alıyor.

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Gül Masalı - 2. Tanıtım
Gül Masalı - 2. Tanıtım
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Gül Masalı - İlk tanıtım
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