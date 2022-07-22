ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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GÜL MASALI FRAGMAN
24 Temmuz 2022, Pazar 20:00
Gül Masalı - 2. Fragman

Gül Masalı 5.Bölüm Fragmanı

"Umarım herkes için mutluluk vardır gelecek günlerde..."

Firuze ve Kağan birlikte geçirdikleri hesaplaşma ve aşk dolu saatlerden sonra birbirine söz verir. Kağan tertemiz bir sayfa açtıktan sonra çıkacaktır Firuze'nin karşısına, Firuze de o dönene dek bekleyecektir. Onların birbirlerinden kopamayacağını anlayan Mehmet'in ne yapacağı ise merak konusudur. Firuze'yi dört bir yandan kuşatan Leyla, oklarını bu kez Feryat'a yöneltir. Onu en hassas noktasından vuracaktır: Mesleğinden... Ortaya öyle bir iftira atar ki bu herkes için yıkıcı olur. Leyla'nın hezeyanlarına kulak tıkayamayan Taner de son hamlesini yapar. Zeynep'in yıllar önce işlediği suç üzerinden Kağan'ı Leyla'ya dönmesi için tehdit eder. Kağan ya Firuze'den vazgeçecek ya da annesinin ömrünü hapiste geçirmesine seyirci kalacaktır Peki Kağan bu girdaptan çıkabilecek midir? Firuze'ye verdiği sözleri tutabilecek midir?

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Gül Masalı
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2. Bölüm Gül Masalı
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Gül Masalı
24 Temmuz 2022, Pazar
5. Bölüm fragmanı Gül Masalı
Gül Masalı - 2. Fragman
17 Temmuz 2022, Pazar
4. Bölüm fragmanı Gül Masalı - 2. Fragman
Gül Masalı
17 Temmuz 2022, Pazar
4. Bölüm fragmanı Gül Masalı
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