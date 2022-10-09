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GÜL MASALI KISA VİDEO
9 Ekim 2022, Pazar 20:00
Gül Masalı dizisini Türk Telekom Fiber hızıyla izleyin

Gül Masalı dizisini Türk Telekom Fiber hızıyla izleyin

Geçen hafta neler oldu?

Çekimleri İstanbul'da başlayıp Isparta'da devam edecek olan dizide Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca, Sarp Can Köroğlu, Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Ayşenil Şamlıoğlu, Suat Sungur ve Sait Genay gibi birbirinden başaralı duayen isimler rol alıyor.

Gül Masalı, annesinin ölümüyle kendisine kalan miras sayesinde geçmişin gizemli sırlarıyla karşılaşan Gonca'nın ve Isparta'nın önde gelen ailelerinden Atabey ailesinin oğlu Toprak'ın hikayesini konu alıyor.

Yapımını Pastel Film'in, yapımcılığını Efe İrvül ve Yaşar İrvül'ün üstlendiği dizinin yönetmen koltuğuna Sadullah Şentürk otururor
Projenin senaryo süpervizörlüğünü Can Sinan üstlenirken,Alper Çağlayan kaleme alıyor.

DEVAMI
Gül Masalı
SON BÖLÜMÜ İZLE 15. Bölüm Gül Masalı
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Gül Masalı
2 Ekim 2022, Pazar
15. Bölüm Gül Masalı
Gül Masalı
25 Eylül 2022, Pazar
14. Bölüm Gül Masalı
Gül Masalı
18 Eylül 2022, Pazar
13. Bölüm Gül Masalı
FRAGMANLAR
TÜMÜ
Gül Masalı
9 Ekim 2022, Pazar
16. Bölüm fragmanı Gül Masalı
Gül Masalı
2 Ekim 2022, Pazar
15. Bölüm fragmanı Gül Masalı
Gül Masalı - 2.Fragman
25 Eylül 2022, Pazar
14. Bölüm fragmanı Gül Masalı - 2.Fragman
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