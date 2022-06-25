ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
GÜL MASALI KISA VİDEO
25 Haziran 2022, Cumartesi 00:00
Gül Masalı dizisini Türk Telekom Fiber hızıyla izleyin.

Gül Masalı dizisini Türk Telekom Fiber hızıyla izleyin.

Yeni bölüm Pazar 20.00'de atv'de

Çekimleri İstanbul'da başlayıp Isparta'da devam edecek olan dizide Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca, Sarp Can Köroğlu, Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Ayşenil Şamlıoğlu, Suat Sungur ve Sait Genay gibi birbirinden başaralı duayen isimler rol alıyor.

Gül Masalı, annesinin ölümüyle kendisine kalan miras sayesinde geçmişin gizemli sırlarıyla karşılaşan Gonca'nın ve Isparta'nın önde gelen ailelerinden Atabey ailesinin oğlu Toprak'ın hikayesini konu alıyor.

Yapımını Pastel Film'in, yapımcılığını Efe İrvül ve Yaşar İrvül'ün üstlendiği dizinin yönetmen koltuğuna Sadullah Şentürk otururken, senaryosunu Aybars Bora Kahyaoğlu kaleme alıyor.

DEVAMI
Gül Masalı
SON BÖLÜMÜ İZLE 1. Bölüm Gül Masalı
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Gül Masalı
19 Haziran 2022, Pazar
1. Bölüm Gül Masalı
FRAGMANLAR
TÜMÜ
Gül Masalı - 3. Fragman
26 Haziran 2022, Pazar
2. Bölüm fragmanı Gül Masalı - 3. Fragman
Gül Masalı - 2. Fragman
26 Haziran 2022, Pazar
2. Bölüm fragmanı Gül Masalı - 2. Fragman
Gül Masalı
26 Haziran 2022, Pazar
2. Bölüm fragmanı Gül Masalı
BİZE ULAŞIN