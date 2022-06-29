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İÇİMİZDEKİ ATEŞ KISA VİDEO
29 Haziran 2022, Çarşamba 00:00
Gizem Arıkan | Özel Röportaj

Gizem Arıkan | Özel Röportaj

İçimizdeki Ateş Perşembe atv'de

Hukuk fakültesinden mezun olmuş genç avukat adayları Mert, Bahar, Hale ve Ege zorlu elemelerden geçerek Ünlü Avukat Doğan Yener ve eşi Tülin Tan'ın yanında staja başlarlar. Staj süresince beladan uzak kalmaları gerekmektedir. Hayat onları bu yolculukta türlü engellerle sınarken, Doğan ve Tülin'in yol göstericiliği ile hedeflerine ulaşabilme serüvenlerini ve bu yolda neler kazanıp nelerden vazgeçeceklerini hep birlikte göreceğiz…

Yapım: Fabrika Yapım
Yapımcı: Öner Arslanel
Yönetmen: Murat Onbul
Senaryo: Nimet Erdem, Birol Elginöz, Nur Özlem Elginöz
Oyuncular: Burak Sevinç (Doğan Yener), Ceren Benderlioğlu (Tülin Tan), İpek Filiz Yazıcı (Hale Vural), Atakan Hoşgören (Ege Şahin), Gizem Arıkan (Bahar Sayın), Demirhan Demircioğlu (Mert Karaman), Bilgesu Kural (Banu Sayın)

DEVAMI
İçimizdeki Ateş
SON BÖLÜMÜ İZLE 1. Bölüm İçimizdeki Ateş
BÖLÜMLER
TÜMÜ
İçimizdeki Ateş
23 Haziran 2022, Perşembe
1. Bölüm İçimizdeki Ateş
FRAGMANLAR
TÜMÜ
İçimizdeki Ateş - 2. Fragman
30 Haziran 2022, Perşembe
2. Bölüm fragmanı İçimizdeki Ateş - 2. Fragman
İçimizdeki Ateş
30 Haziran 2022, Perşembe
2. Bölüm fragmanı İçimizdeki Ateş
İçimizdeki Ateş
23 Haziran 2022, Perşembe
1. Bölüm fragmanı İçimizdeki Ateş
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