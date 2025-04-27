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Kardelenler
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BİLDİRİMLER
  • Can Borcu
    Can Borcu YENİ FRAGMAN
  • Sustalı Ceylan
    Sustalı Ceylan YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Dizi TV
    Dizi TV YENİ BÖLÜM
  • Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
    Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet YENİ BÖLÜM
  • atv’de Hafta Sonu
    atv'de Hafta Sonu YENİ BÖLÜM
  • Can Borcu
    Can Borcu YENİ BÖLÜM
  • Kardelenler
    Kardelenler YENİ FRAGMAN
  • Kardelenler - Final
    Kardelenler YENİ FRAGMAN
CANLI YAYIN
27 Nisan 2025, Pazar 20:00

Hicran'ın en zor anı...

BÖLÜMLER FRAGMAN KADRO BUNLARI DA İZLE HABER GALERİ

"Hani beni bırakıp gitmeyecektin, söz vermiştin"

GALERİLER
TÜMÜ
10. Bölüm (Final) Foto Galeri
25 Nisan 2025, Cuma
10. Bölüm (Final) Foto Galeri Kardelenler
9. Bölüm Foto Galeri
04 Nisan 2025, Cuma
9. Bölüm Foto Galeri Kardelenler
8. Bölüm Foto Galeri
21 Mart 2025, Cuma
8. Bölüm Foto Galeri Kardelenler
7. Bölüm Foto Galeri
14 Mart 2025, Cuma
7. Bölüm Foto Galeri Kardelenler
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